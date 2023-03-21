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1 час назад

Лихачева встретится с коллективом Пушкинского музея 22 марта

ТАССиещё 9

Новый директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева встретится с коллективом музея в среду, 22 марта. В беседе с ТАСС она также отметила, что испытывает смешанные эмоции от новости о назначении и сравнила это чувство с реакцией на рождение ребенка.

Лихачева встретится с коллективом Пушкинского музея 22 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С новым коллективом я встречусь уже завтра. Сегодня у меня последний день работы в Музее архитектуры, увижусь пока со своим нынешним коллективом", - сказала она.

В ближайшее время Лихачева намерена входить в дела. Эмоции относительно новости о назначении она назвала смешанными.

"Эмоции испытываю смешанные, пока не совсем понимаю, как на это реагировать. Это как рождение ребенка - ты понимаешь, что жизнь изменилась, но не понимаешь, в какую сторону. Посмотрим, будем думать, что делать и как", - сказала она.

Ранее пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что новым директором Пушкинского музея назначена Лихачева. Предыдущий директор музея Марина Лошак ушла с поста по собственному желанию.

Лихачева - российский музейный работник, искусствовед, историк искусства. В 2017-2023 годах она возглавляла Музей архитектуры имени А. В. Щусева.

Общество,Елизавета Лихачева,Марина Лошак,Минкультуры России,
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