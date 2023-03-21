Лихачева встретится с коллективом Пушкинского музея 22 марта

"Эмоции испытываю смешанные, пока не совсем понимаю, как на это реагировать. Это как рождение ребенка - ты понимаешь, что жизнь изменилась, но не понимаешь, в какую сторону. Посмотрим, будем думать, что делать и как", - сказала она.