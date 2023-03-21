Лихачева встретится с коллективом Пушкинского музея 22 марта

Новый директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева встретится с коллективом музея в среду, 22 марта. В беседе с ТАСС она также отметила, что испытывает смешанные эмоции от новости о назначении и сравнила это чувство с реакцией на рождение ребенка.
"С новым коллективом я встречусь уже завтра. Сегодня у меня последний день работы в Музее архитектуры, увижусь пока со своим нынешним коллективом", - сказала она.
В ближайшее время Лихачева намерена входить в дела. Эмоции относительно новости о назначении она назвала смешанными.
"Эмоции испытываю смешанные, пока не совсем понимаю, как на это реагировать. Это как рождение ребенка - ты понимаешь, что жизнь изменилась, но не понимаешь, в какую сторону. Посмотрим, будем думать, что делать и как", - сказала она.
Ранее пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что новым директором Пушкинского музея назначена Лихачева. Предыдущий директор музея Марина Лошак ушла с поста по собственному желанию.
Лихачева - российский музейный работник, искусствовед, историк искусства. В 2017-2023 годах она возглавляла Музей архитектуры имени А. В. Щусева.