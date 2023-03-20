Каждый четвертый россиянин при увольнении ни с кем не прощается

Об этом рассказали радиостанции «Говорит Москва» в сервисе SuperJob, который провёл исследование. Также выяснилось, что каждый пятый опрошенный приносил или заказывал для коллег пиццу, суши или торт. 8% рассказали, что напоследок ходили с коллективом в клуб, бар или кафе. 5% в последний рабочий день рассылали прощальные письма.