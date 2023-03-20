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1 час назад

Опрос: каждый четвёртый россиянин при увольнении ни с кем не прощается

Говорит Москва

53% респондентов признались, что говорят коллегам «до свидания».

Каждый четвертый россиянин при увольнении ни с кем не прощается
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом рассказали радиостанции «Говорит Москва» в сервисе SuperJob, который провёл исследование. Также выяснилось, что каждый пятый опрошенный приносил или заказывал для коллег пиццу, суши или торт. 8% рассказали, что напоследок ходили с коллективом в клуб, бар или кафе. 5% в последний рабочий день рассылали прощальные письма.

Также опрос показал, что при увольнении женщины чаще мужчин устраивают чаепитие, при этом в бар, наоборот, мужчины чаще женщин приглашают коллег.

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