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1 час назад

Россияне заняли все слоты на получение виз в Китай

Елена Прошина

Возобновление выдачи России китайских виз вызвало настоящий ажиотаж у россиян. За два дня заявители выбрали все свободные слоты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Россияне заняли все слоты на получение виз в Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время в столице можно подать заявление на визу не ранее 23 мая, в Санкт-Петербурге — 20 апреля. Документы можно подать лишь два раза в неделю, за это время подается всего 400 заявлений. Само оформление занимает от двух до пяти дней.

Больше всего россиян интересуют деловые визы. Вероятно, многие представители российских компаний собираются попасть на Кантонскую ярмарку, которая начнется 15 апреля. Также наблюдается высокий спрос и со стороны IT-компаний. По мнению специалистов, к маю турпоток к Китай может вырасти на 40% от допандемийного уровня. Однако сейчас рост сдерживает ограниченное авиасообщение.

Напомним, ранее в Минтрансе РФ рассказали, что ограничения, вызванные пандемией, были сняты, и визы для туристических групп больше не требуются, что привело к значительному всплеску полетов в Китай в этом году.

Общество,Коммерсант,Минтранс РФ,
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