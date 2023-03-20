Россияне заняли все слоты на получение виз в Китай

Возобновление выдачи России китайских виз вызвало настоящий ажиотаж у россиян. За два дня заявители выбрали все свободные слоты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В настоящее время в столице можно подать заявление на визу не ранее 23 мая, в Санкт-Петербурге — 20 апреля. Документы можно подать лишь два раза в неделю, за это время подается всего 400 заявлений. Само оформление занимает от двух до пяти дней.

Больше всего россиян интересуют деловые визы. Вероятно, многие представители российских компаний собираются попасть на Кантонскую ярмарку, которая начнется 15 апреля. Также наблюдается высокий спрос и со стороны IT-компаний. По мнению специалистов, к маю турпоток к Китай может вырасти на 40% от допандемийного уровня. Однако сейчас рост сдерживает ограниченное авиасообщение.