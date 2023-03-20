ВЦИОМ: большинство россиян чувствуют себя счастливыми

Большинство (82%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают себя счастливыми людьми. Из них 35% говорят об этом с уверенностью, свидетельствуют результаты опроса, поступившие в ТАСС в понедельник.

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"В ходе мартовского опроса большинство россиян отметили, что чувствуют себя счастливыми, - 82%, из них треть - 35% - определенно счастливы, а 47% - скорее счастливы. Процент несчастливых россиян в данном замере - 14%", - говорится в результатах опроса.

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Индекс счастья россиян составил 68 пунктов, как и в прошлом марте. В октябре 2022 года он был немного ниже - 66 пунктов, отмечают специалисты ВЦИОМ.

В группе тех, кто называет себя счастливыми, составляющими счастья чаще всего называли семью (24%), здоровье свое и близких (21%), общую удовлетворенность жизнью (20%) и хорошую работу (19%). Дети делают счастливыми еще 16%, а хорошее материальное положение, достаток - 13%. По 8% указали на наличие жилищных условий и отсутствие одиночества, 6% ощущают счастье из-за благополучия в личной жизни.

Среди тех, кто ощущает себя несчастливым, 20% указали в качестве причины неудовлетворительное положение дел в стране, а 19% - нехватку материальных средств.

Более 40% россиян считают, что в их окружении преобладают счастливые люди. Каждый третий (36%) полагает, что вокруг примерно равное число счастливых и несчастливых людей, а замечают больше несчастливых людей 14%. Социальный индекс счастья, который показывает, преобладают ли в окружении респондентов счастливые или несчастливые люди, в мартовском замере составил 57 пунктов. В марте 2022 года он составлял 60 пунктов.

"Среди тех, кто определенно ощущает себя счастливым, 55% говорит, что его окружают счастливые люди, больше несчастливых вокруг видят 9%. В группе россиян, определено чувствующих себя несчастливыми, напротив, видят вокруг больше счастливых людей только 7%, а больше несчастливых - 58%", - отмечается в результатах опроса.

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