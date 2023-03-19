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14 минут назад

Оценена вероятность землетрясений в Центральной России

Мослента

Вероятность землетрясений в Центральной России оценил заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что подземные толчки на этой территории начнутся нескоро.

Оценена вероятность землетрясений в Центральной России
Фото: мослентамослента

Эксперт отметил, что ситуация будет зависеть от равновесия скорости возникновения и разрушения земной коры. Он уточнил, что предсказать риск возникновения таких природных явлений в центре России нельзя, однако предположил, что землетрясения начнутся здесь не раньше, чем через миллионы лет.

Ранее 28-летняя москвичка застала землетрясение в Турции и поделилась эмоциями.

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