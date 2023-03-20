Русский музей отпраздновал 125-летие

В воскресенье в Михайловском дворце можно было встретить художника Илью Репина собственной персоной, графиню Тенишеву и даже императора Александра III. 125 лет назад, в 1898 году, они принимали деятельное участие в создании и открытии первого в России государственного Русского музея, сейчас - помогли современным зрителям окунуться в атмосферу "золотого века" отечественного искусства.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Одно из красивейших зданий Северной столицы было построено Карлом Росси для младшего сына императора Павла I великого князя Михаила Павловича. Александр I пожаловал его брату в вечное потомственное владение, однако после кончины великой княгини Екатерины Михайловны наследники решил продать дворец. Николай II выкупил его для устройства музея русского изобразительного искусства в память об отце - императоре Александре III, и первым управляющим стал великий князь Георгий Михайлович.

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- За первые десять месяцев после открытия музея его посетили более 119 тысяч человек - это показывает важность создания первого музея, - рассказывает врио генерального директора Анна Цветкова. - В 2022 году у нас побывали 2,5 миллиона посетителей. Русский музей занял четвертое место в мире по посещаемости, обогнав Эрмитаж.

В первой экспозиции было представлено чуть более пяти тысяч экспонатов - христианские древности, работы художников того времени, собрания, переданные в дар меценатами, в том числе князьями Гагариным и Лобановым-Ростовским. Сегодня коллекция Русского музея составляет более 444 тысяч предметов, то есть она выросла более чем в 80 раз! Публика имеет возможность видеть всего от двух до четырех процентов этого гигантского собрания, вместе с временными выставками - не более десяти процентов. И то благодаря тому, что в комплекс под названием "Русский музей" сегодня входят Михайловский, Строгановский и Мраморный дворцы, корпус Бенуа, Михайловский замок, Летний и Михайловский сад, Летний дворец Петра Первого и Домик Петра Первого.

- Музей - это не только дворцовые стены, интерьеры, экспонаты - это память об истории, о развитии культуры и о людях, - подчеркнул президент Русского музея Владимир Гусев. - Когда-то сюда к Елене Павловне пришел молодой юрист, хотел записаться в музыкальные классы. Его звали Петр Ильич Чайковский. Такие события, такие факты - это тоже память, которую мы храним.

Дамы в шляпках и платьях с турнюрами, мужчины во фраках смотрелись в интерьерах Михайловского дворца очень органично, как и 125 лет назад. Посетители музея с удовольствием с ними фотографировались. А музыкальные выступления поддержали атмосферу великосветского салона. Сначала в Парадном вестибюле состоялось выступление квартета имени Римского-Корсакова. Затем музыкальную программу продолжили молодые исполнители коллектива фонда поддержки искусств "Арт-Линия" и камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга" под управлением Михаила Гантварга. Они выступали в бывшей Танцевальной зале Михайловского дворца, где сегодня экспонируется в том числе одна из самых знаменитых работ Карла Брюллова "Последний день Помпеи".

Кроме того, в этот день было подписано соглашение о сотрудничестве между Русским музеем и "Петербург-Концертом" - уникальной государственной продюсерской организацией.

- Конечно, это не значит, что до сегодняшнего момента мы не были партнерами и друзьями, - прокомментировала генеральный директор "Петербург-Концерта" Екатерина Артюшкина. - За последние несколько лет мы обогатили творческий потенциал друг друга и подарили ценителям музыки, изобразительного искусства и литературы множество незабываемых прекрасных событий. А сегодня мы документально подтвердили намерения продолжать духовно и эстетически обогащать петербуржцев и жителей России.

Когда-то сюда пришел молодой юрист, хотел записаться в музыкальные классы. Его звали Петр Ильич Чайковский

За последние несколько лет музыканты и артисты "Петербург-Концерта" принимали участие во многих заметных проектах Русского музея и с его участием, таких как фестиваль "Летний сад - 315" (14 - 16 июня 2019), фестиваль "Петровский парадиз. Царство Флоры" (12 июня 2022), а также в открытиях крупных выставок и ежегодной городской акции "Ночь музеев" (22 мая 2021). В ближайших совместных планах - фестиваль или музыкальный марафон к 320-летию Санкт-Петербурга, которое будет отмечаться в этом году.

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