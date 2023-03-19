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1 час назад

Американская телеведущая упала в обморок в прямом эфире

News.ru

Ведущая прогноза погоды на американском телеканале CBS упала в обморок в прямом эфире. Метеоролог потеряла сознание перед тем, как должна была рассказать о погоде в Лос-Анджелесе. В Сети появились кадры курьеза с телеэфира.

Женщина еще держалась, когда оператор взял ее в объектив камеры, однако спустя считанные секунды ее глаза закатились, а ноги подкосились и телеведущая рухнула на пол. Судя по реакции ее коллег, они не сразу поняли, что произошло.

Ранее министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа заснул в прямом эфире телеканала во время обсуждения последствий конфликта на Украине для румынских фермеров. Ведущая программы поинтересовалась мнением министра относительно судьбы фермеров, которым угрожает банкротство из-за событий на Украине, но в ответ услышала только храп.

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