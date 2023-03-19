Ведущая прогноза погоды на американском телеканале CBS упала в обморок в прямом эфире. Метеоролог потеряла сознание перед тем, как должна была рассказать о погоде в Лос-Анджелесе. В Сети появились кадры курьеза с телеэфира.
Женщина еще держалась, когда оператор взял ее в объектив камеры, однако спустя считанные секунды ее глаза закатились, а ноги подкосились и телеведущая рухнула на пол. Судя по реакции ее коллег, они не сразу поняли, что произошло.
Ранее министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа заснул в прямом эфире телеканала во время обсуждения последствий конфликта на Украине для румынских фермеров. Ведущая программы поинтересовалась мнением министра относительно судьбы фермеров, которым угрожает банкротство из-за событий на Украине, но в ответ услышала только храп.