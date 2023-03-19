Обучение африканским языкам началось в российских школах

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что африканские языки суахили и амхарский начинают изучать в российских школах. Об этом он сообщил на Международной парламентской конференции «Россия — Африка», передает ТАСС.
По его словам, в институте возрождается «преподавание языков, которое почти исчезло». Маслов заявил, что в России «готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки».
Ранее сообщалось, что президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканжа Туадера сообщил, что русский язык станет обязательным предметом для изучения в вузах страны.
Изменения в учебный план будут внесены для студентов как бакалавриата, так и магистратуры. Отмечается, что ранее, во времена президентства другого главы государства Жана Беделя Бокассы, в университетах страны уже изучали русский.
В 2019 году русский язык решили вернуть в учебную программу средней школы, а в следующем году сделают обязательным в высших учебных заведениях.