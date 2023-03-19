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18 минут назад

Программист из России показал долг в полмиллиона евро за ипотеку в Берлине

Газета.Ru

Программист Василий Зубарев, который переехал из Новосибирска в Берлин, рассказал, что у него накопился долг в полмиллиона евро из-за приобретения ипотеки на покупку жилья в столице Германии. Он показал скриншот из банковского приложения в Twitter.

Программист из России показал долг в полмиллиона евро за ипотеку в Берлине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прилетел с Кипра. На паспортном контроле всех чуваков спрашивали, сколько у них денег и хватит ли им на отпуск в Германии. Заранее открыл свое банковское приложение с балансом минус €520 тыс., потому что у меня ипотека. А они не спросили, ну как так-то", - отметил специалист.

vas3k/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В комментариях многие удивились ценам на недвижимость в Берлине. Зубарев пояснил, что это действительная стоимость ипотеки и что жилье в столице ФРГ приобретается за крайне высокую для россиян сумму.

"Да, я как и вы каждый раз неиронично проигрывал, когда мне называли цены на квартиры в Берлине", - добавил он, опубликовав мем, в котором упоминается сумма в €1 млн.

По словам Зубарева, высокие цены на недвижимость в настоящее время заметны практически во всех странах Европы.

"Разве что в * (удаленных городах) Черногории пока €300 тыс." - подытожил программист.

Ранее IT-специалист из Белоруссии рассказал о своих противоречивых впечатлениях от работы в немецкой IT-компании, указав на проблемы, с которыми не сталкивался на родине.

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