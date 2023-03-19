Программист из России показал долг в полмиллиона евро за ипотеку в Берлине

"Прилетел с Кипра. На паспортном контроле всех чуваков спрашивали, сколько у них денег и хватит ли им на отпуск в Германии. Заранее открыл свое банковское приложение с балансом минус €520 тыс., потому что у меня ипотека. А они не спросили, ну как так-то", - отметил специалист.