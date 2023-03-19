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42 минуты назад

В аэропорту Сочи отменили десятки рейсов

Илья Родин

В международном аэропорту Сочи, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», отменены 52 рейса, задерживается вылет также 52 самолетов.

Отмечается, что в районе сочинского аэропорта наблюдается сложная метеорологическая обстановка. Воздушные суда не могут приземлиться из-за тумана и низкой облачности.

Представители авиаперевозчиков работают с пассажирами отмененных и задержанных рейсов, пишет РИА «Новости».

Компании предлагают пассажирам запрашивать возврат денег, либо самостоятельно переоформлять билеты на другие рейсы.

Уточняется, что синоптики предупредили ранее о сильном тумане в регионе. По их данным, туман не рассеется до 20 марта.

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