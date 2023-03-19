В аэропорту Сочи отменили десятки рейсов

В международном аэропорту Сочи, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», отменены 52 рейса, задерживается вылет также 52 самолетов.
Отмечается, что в районе сочинского аэропорта наблюдается сложная метеорологическая обстановка. Воздушные суда не могут приземлиться из-за тумана и низкой облачности.
Представители авиаперевозчиков работают с пассажирами отмененных и задержанных рейсов, пишет РИА «Новости».
Компании предлагают пассажирам запрашивать возврат денег, либо самостоятельно переоформлять билеты на другие рейсы.
Уточняется, что синоптики предупредили ранее о сильном тумане в регионе. По их данным, туман не рассеется до 20 марта.