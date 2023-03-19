В аэропорту Сочи отменили десятки рейсов

Отмечается, что в районе сочинского аэропорта наблюдается сложная метеорологическая обстановка. Воздушные суда не могут приземлиться из-за тумана и низкой облачности.

Уточняется, что синоптики предупредили ранее о сильном тумане в регионе. По их данным, туман не рассеется до 20 марта.