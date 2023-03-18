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1 час назад

В Сочи задержали 29 рейсов

ТАСС

Туман в Сочи, где аэропорт перешел в режим работы по фактической погоде, может сохраниться до вечера воскресенья. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла в субботу.

В Сочи задержали 29 рейсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В соответствии с предупреждением метеорологов вероятность тумана сохраняется до вечера 19 марта", - говорится в распространенном сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержаны 29 авиарейсов на вылет и прилет, несколько рейсов отменены.

Решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимают пилоты. Пассажиров просят следить за временем вылета на электронных табло либо на онлайн-табло на сайте аэропорта.

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