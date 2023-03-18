В Сочи задержали 29 рейсов

Туман в Сочи, где аэропорт перешел в режим работы по фактической погоде, может сохраниться до вечера воскресенья. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла в субботу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"В соответствии с предупреждением метеорологов вероятность тумана сохраняется до вечера 19 марта", - говорится в распространенном сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задержаны 29 авиарейсов на вылет и прилет, несколько рейсов отменены.