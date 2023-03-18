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1 час назад

Стивен Сигал: "В России меня не удивляет ничего"

Майк Габриелян

Актер и мастер айкидо Стивен Сигал заявил, что главное достояние России – люди. Об этом он сказал в субботу на открытии центра боевых искусств в Москве, сообщает ТАСС.

Стивен Сигал: "В России меня не удивляет ничего"
Фото: ТАССТАСС

«В России меня не удивляет ничего, а самое прекрасное в ней - это люди России», - сказал актер.

Журналисты также поинтересовались, как Сигалу дается изучение русского языка. Он ответил, что учить русский сложно.

В субботу актер приехал на торжественную церемонию открытия Всероссийского центра айкидо в Москве.

Стивен Сигал считает себя на миллион процентов русским

Сигал - актёр, продюсер, режиссер и мастер айкидо (7-й дан). С 2018 года является специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям России и США.

По словам Сигала, его предки родом из Кяхты (Бурятия), поэтому он любит бывать в России. Себя он называет «на миллион процентов русским».

Общество,ПРЕДОК,Стивен Сигал,МИД России,
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