Стали известны подробности ухода проректора РУДН из вуза

Проректор РУДН по работе со студентами Сергей Базавлук уволился по собственному желанию. Отставка произошла после скандала с украинскими флагами, вывешенными в вузе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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Отмечается, что Сергей Базавлук выступил на учёном совете и сделал заявление.

«Он принял решение уйти с должности по собственному желанию», - сказал источник.

Новым проректором по работе со студентами назначен Михаил Кацарский.

Информация о том, что в РУДН рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были развешены украинские флаги, появилась в соцсетях. Официальная позиция вуза сначала заключалась в том, что флаги появились на выставке землячеств, где присутствовала национальная атрибутика разных стран.

Ранее замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский пообещал, что после вывешивания украинских флагов в РУДН пройдет служебная проверка.