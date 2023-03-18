Скончался автор музыки к "Красной Шапочке" и "Аленькому цветочку"

Ушел из жизни Владимир Савчик, советский и белорусский композитор и поэт. Об этом сообщил его сын Дмитрий. Причина не названа.

Владимир Николаевич Савчик родился в 1953 году. Учился в Мозырском музыкальном училище по классу баяна и аккордеона. В 1973-1974 годах работал преподавателем в Мозырском педагогическом институте. Далее учился в Белорусском государственной консерватории, после окончания консерватории работал преподавателем в Мозырском музыкальном училище. С 1986 по 1991 год учился в Белорусском государственной академии музыки по классу композиции, в 1995-м окончил магистратуру при БГАМ.