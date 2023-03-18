Скончался автор музыки к "Красной Шапочке" и "Аленькому цветочку"

Ушел из жизни Владимир Савчик, советский и белорусский композитор и поэт. Об этом сообщил его сын Дмитрий. Причина не названа.
Владимир Николаевич Савчик родился в 1953 году. Учился в Мозырском музыкальном училище по классу баяна и аккордеона. В 1973-1974 годах работал преподавателем в Мозырском педагогическом институте. Далее учился в Белорусском государственной консерватории, после окончания консерватории работал преподавателем в Мозырском музыкальном училище. С 1986 по 1991 год учился в Белорусском государственной академии музыки по классу композиции, в 1995-м окончил магистратуру при БГАМ.
Савчик - автор множества произведений, среди которых - оперы, симфонии, оратории, кантаты, мюзиклы, концерты, оперы-сказки, музыка для театра и кино, циклы пьес для различных инструментов, гимны, романсы, песни, пьесы для детей.
За годы плодотворной работы, Савчик написал оперы для детей "Красная Шапочка", "Дюймовочка", "Гадкий утенок", "Аленький цветочек", "12 месяцев", "Самая лучшая сказка", балет "Ассоль".
Владимир Николаевич Савчик был членом Союза композиторов и Объединенного союза писателей России и Белоруссии.