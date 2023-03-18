Младшего брата Хаматовой взяли в рижский театр «на птичьих правах»

Актер Шамиль Хаматов перебрался в Латвию вслед за старшей сестрой, народной артисткой России Чулпан Хаматовой. Он успел появиться на сцене Рижского русского театра, но в труппу его пока не приняли.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Хаматова обосновалась в Латвии, где попыталась возобновить карьеру в Новом Рижском театре, но потерпела неудачу из-за отмены спектакля с ее участием. По стопам актрисы пошел ее младший брат. Хаматов сыграл в постановке другого театра, однако пока «на птичьих правах».

Младший брат актрисы бесплатно ходил на репетиции в качестве слушателя, изучал сценарий и знакомился с театром. В итоге его утвердили на роль, но только на замену заболевшего артиста. Хаматова пока не приняли в труппу театра, поэтому он не получает оклад, пишет Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки».