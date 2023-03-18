В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
27 минут назад

Младшего брата Хаматовой взяли в рижский театр «на птичьих правах»

Слово и Дело

Актер Шамиль Хаматов перебрался в Латвию вслед за старшей сестрой, народной артисткой России Чулпан Хаматовой. Он успел появиться на сцене Рижского русского театра, но в труппу его пока не приняли.

Младшего брата Хаматовой взяли в рижский театр «на птичьих правах»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Хаматова обосновалась в Латвии, где попыталась возобновить карьеру в Новом Рижском театре, но потерпела неудачу из-за отмены спектакля с ее участием. По стопам актрисы пошел ее младший брат. Хаматов сыграл в постановке другого театра, однако пока «на птичьих правах».

Младший брат актрисы бесплатно ходил на репетиции в качестве слушателя, изучал сценарий и знакомился с театром. В итоге его утвердили на роль, но только на замену заболевшего артиста. Хаматова пока не приняли в труппу театра, поэтому он не получает оклад, пишет Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки».

В одном из интервью латвийским СМИ сбежавшая из России актриса назвала своего брата «бывшим артистом московского "Современника"». Однако из столичного театра новостей о его увольнении пока не было.

Общество,Шамиль Хаматов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий