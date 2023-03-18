Мурашко сообщил, что коронавирус все еще сохраняет актуально в России

Коронавирусная инфекция все еще сохраняет свою актуальность, под наблюдением врачей в России находится порядка 150 тыс. пациентов с этим диагнозом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
«Сегодня под наблюдением находятся около 150 тыс. человек с этим диагнозом во всех уголках нашей страны, поэтому актуальность у нас сохраняется», — пояснил глава российского ведомства.
Ситуацию с COVID-19 в стране Мурашко оценил на дискуссионной площадке в рамках всероссийского образовательного форума «Sechenov.Pro-2023».
Как добавил министр, коронавирус все продолжает преподносить новые вызовы и продолжается отслеживание изменчивости вируса.
Другой важной задачей является реабилитация людей, которые заразились COVID-19 и потом вылечились.