Мурашко сообщил, что коронавирус все еще сохраняет актуально в России

Коронавирусная инфекция все еще сохраняет свою актуальность, под наблюдением врачей в России находится порядка 150 тыс. пациентов с этим диагнозом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.