В Инкермане открыли движение по мосту в День годовщины воссоединения с РФ

В Крыму открылось движение по Инкерманскому мосту. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фото: Соцсети Соцсети

«Через Инкерманский мост сегодня открыли рабочее движение», - написал он.

По словам губернатора, полностью уложен асфальт на подходах, сделаны тротуары, установлены ограждения и наружное освещение.

Осталось доделать водоотведение, обустроить и укрепить откосы. Полностью работы завершатся в мае

Мост признали аварийным 5 лет назад, когда часть конструкций упала на железнодорожные пути. Объект был включен в федеральную целевую программу. Открытие приурочили к Дню годовщины воссоединения Крыма с РФ.