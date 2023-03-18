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1 час назад

Громкие звуки в Севастополе объяснили плановыми стрельбами

Lenta.ru

Громкие звуки, которые слышны в Севастополе в субботу, 18 марта, связаны с плановыми стрельбами на местном полигоне. Такое объяснение дал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Громкие звуки в Севастополе объяснили плановыми стрельбами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнил политик, на одном из городских полигонов проводятся учения, в ходе которых задействованы и гранатометы.

«В городе все спокойно», — заверил Развожаев.

В начале марта губернатор Севастополя опроверг информацию о взрыве в районе аэродрома. По его словам, в то время на внешнем рейде проходила тренировка корабельных расчетов.

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До этого власти Севастополя предупреждали, что в городе начались тренировки российского флота. Отмечалось, что они будут проходить с использованием расчетов систем противовоздушной обороны (ПВО).

Общество,Михаил Развожаев,
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