Апрель практически на всей территории России ожидается в пределах климатической нормы. А это означает, что он будет достаточно теплым.

Выше нормы температура прогнозируется на севере Сибири и на севере Якутии, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

- В апреле происходит стремительное повышение температуры от начала месяца к концу, - отмечает Паршина. - Если в начале апреля в средней полосе России среднесуточная температура чуть превышает нулевую отметку, то к концу второго месяца весны она уже достигает плюс 10 градусов. По ночам преобладающая температура - плюс 1-6 градусов, днем - плюс 8-13 градусов. В Черноземье уже до плюс 16-18 градусов.

Хотя случаются и похолодания: на севере Центрального округа по ночам могут быть заморозки до минус 8 градусов. А днем температура повышается до 5 градусов.

Снегопады в апреле в центре случаются редко, но были годы, когда сугробы достигали 10-15 сантиметров. Хотя снег все-таки быстро таял.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях апрель прохладнее: ночью 1-4 выше нуля, днем - плюс 6-11 градусов. А вот на юге - в Ростовской области. Краснодарском крае - воздух может прогреваться до плюс 15-20 градусов. Ночи тоже теплые: преимущественно плюс 10 градусов.

На юге Урала - в Свердловской, Курганской и Челябинской областях - ночью не выше плюс 4 градусов, днем около 10 тепла. Традиционно самые холодные регионы - север Якутии, Таймыр, где по ночам морозы до минус 15 градусов, да и днем ненамного теплее. Но в нынешнем апреле там температура ожидается выше климатической нормы.

В густонаселенных регионах Западной Сибири (Омской, Томской, Новосибирской областях) дневные температуры будут повышаться до плюс 7-12 градусов. Такая же погода и в Красноярском крае, который уже относится к Восточной Сибири. Но по ночам заморозки до минус 1-6 градусов. В Приморье ночью плюс 1-6. днем плюс 8-13 градусов. В отдельные дни теплее.

В Москве апрель будет вполне укладываться в климатические показатели: по ночам - плюс 1-6, днем до плюс 13 градусов. Примерно как и в Приморье.

Много осадков прогнозируется на северо-западе европейской России, в Западной Сибири, в Красноярском крае, в северных и дальневосточных регионах. Мало дождей ожидается на юге Приморского края.