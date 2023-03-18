Роман Мадянов осудил прибалтийских актеров, критикующих СССР

Российский актер Роман Мадянов раскритиковал артистов из Латвии, Эстонии и Литвы за негативные комментарии о Советском Союзе. В комментарии сайту aif.ru он признался, что не может понять коллег, которые стали известными, будучи гражданами СССР, и теперь «льют на него грязь». По словам артиста, в советские годы артисты пользовались большой народной любовью.