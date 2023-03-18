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1 час назад

Роман Мадянов осудил прибалтийских актеров, критикующих СССР

Газета.Ruиещё 3

Российский актер Роман Мадянов раскритиковал артистов из Латвии, Эстонии и Литвы за негативные комментарии о Советском Союзе. В комментарии сайту aif.ru он признался, что не может понять коллег, которые стали известными, будучи гражданами СССР, и теперь «льют на него грязь». По словам артиста, в советские годы артисты пользовались большой народной любовью.

Роман Мадянов осудил прибалтийских актеров, критикующих СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Помимо главных ролей в кино, ты и в обычной жизни был небожитель. Если популярный артист приходил в магазин, естественно, обслуживался он не как рядовой советский гражданин, ему все вытаскивалось из-под прилавка», — напомнил Мадянов.

Он отметил, что поклонники старались выразить кумирам уважение и любовь на любом доступном уровне. Как считает Мадянов, бывшие звезды Советского Союза пошли «против правды», но «это их выбор, и им с этим жить».

Общество,Роман Мадянов,
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