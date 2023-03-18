Роман Мадянов осудил прибалтийских актеров, критикующих СССР

Российский актер Роман Мадянов раскритиковал артистов из Латвии, Эстонии и Литвы за негативные комментарии о Советском Союзе. В комментарии сайту aif.ru он признался, что не может понять коллег, которые стали известными, будучи гражданами СССР, и теперь «льют на него грязь». По словам артиста, в советские годы артисты пользовались большой народной любовью.
«Помимо главных ролей в кино, ты и в обычной жизни был небожитель. Если популярный артист приходил в магазин, естественно, обслуживался он не как рядовой советский гражданин, ему все вытаскивалось из-под прилавка», — напомнил Мадянов.
Он отметил, что поклонники старались выразить кумирам уважение и любовь на любом доступном уровне. Как считает Мадянов, бывшие звезды Советского Союза пошли «против правды», но «это их выбор, и им с этим жить».