Львова-Белова высказалась о выдаче МУС ордена на ее «арест»

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова прокомментировала выдачу Международным уголовным судом на ее «арест». Она назвала его «оценкой своей работы» и отметила, что продолжит деятельность, передают «Известия».

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны», — сказала Львова-Белова.

По ее мнению, этой оценке со стороны МУС подверглось то, что Россия «не оставляет детей в зонах военных действия, вывозит их, создает для них хорошие условия и окружает их любящими и заботливыми людьми».

Львова Белова отметила, что в отношении нее «были санкции всех стран, в том числе Японии. Теперь же выдали ордер на арест и ей интересно, что «будет дальше».

«А мы продолжаем работать», — заключила она.