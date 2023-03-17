Львова-Белова высказалась о выдаче МУС ордена на ее «арест»

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова прокомментировала выдачу Международным уголовным судом на ее «арест». Она назвала его «оценкой своей работы» и отметила, что продолжит деятельность, передают «Известия».
«Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны», — сказала Львова-Белова.
По ее мнению, этой оценке со стороны МУС подверглось то, что Россия «не оставляет детей в зонах военных действия, вывозит их, создает для них хорошие условия и окружает их любящими и заботливыми людьми».
Львова Белова отметила, что в отношении нее «были санкции всех стран, в том числе Японии. Теперь же выдали ордер на арест и ей интересно, что «будет дальше».
«А мы продолжаем работать», — заключила она.
Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Львовой-Беловой. В решении говорится о их «причастности к военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины в РФ».