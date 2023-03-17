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31 минуту назад

Львова-Белова высказалась о выдаче МУС ордена на ее «арест»

Елена Прошина

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова прокомментировала выдачу Международным уголовным судом на ее «арест». Она назвала его «оценкой своей работы» и отметила, что продолжит деятельность, передают «Известия».

Львова-Белова высказалась о выдаче МУС ордена на ее «арест»
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФПресс-служба Совета Федерации РФ

«Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны», — сказала Львова-Белова.

По ее мнению, этой оценке со стороны МУС подверглось то, что Россия «не оставляет детей в зонах военных действия, вывозит их, создает для них хорошие условия и окружает их любящими и заботливыми людьми».

Львова Белова отметила, что в отношении нее «были санкции всех стран, в том числе Японии. Теперь же выдали ордер на арест и ей интересно, что «будет дальше».

«А мы продолжаем работать», — заключила она.

Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Львовой-Беловой. В решении говорится о их «причастности к военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины в РФ».

Общество,Владимир Путин,
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