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31 минуту назад

В Херсонесе планируют открыть первый в России музей христианства

ТАСС

Первый в России музей христианства создадут на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон.

В Херсонесе планируют открыть первый в России музей христианства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Здесь будет создан музей христианства. Первый в России. Он был задуман еще в 1913 году, и события Первой мировой войны не дали осуществить этот проект. Там будет рассказано о христианстве. Многие люди хотят узнать, что это такое, в чем его смысл. Мы не будем читать долгие лекции, но на уровне восприятия, впечатлений, эмоции будет интересно и глубоко рассказано о христианстве", - сказал митрополит.

Он добавил, что музей будет располагаться в строящемся здании, купол которого составляет 33 м и сопоставим с куполом собора святой Софии в Стамбуле.

О Херсонесе

Строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" ведется специалистами Минобороны России по поручению президента России Владимира Путина.

Путин ранее отмечал, что в Крыму находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского государства.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Общество,Владимир Путин,Минобороны России,
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