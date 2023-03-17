В Херсонесе планируют открыть первый в России музей христианства

"Здесь будет создан музей христианства. Первый в России. Он был задуман еще в 1913 году, и события Первой мировой войны не дали осуществить этот проект. Там будет рассказано о христианстве. Многие люди хотят узнать, что это такое, в чем его смысл. Мы не будем читать долгие лекции, но на уровне восприятия, впечатлений, эмоции будет интересно и глубоко рассказано о христианстве", - сказал митрополит.