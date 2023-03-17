Индонезия рассчитывает запустить прямые рейсы с РФ до конца года

Индонезия рассчитывает запустить прямые рейсы с Россией до конца года, сообщил посол страны в РФ Хосе Антонио Морато Таварес, его слова приводит ТАСС.

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Дипломат также рассказал, что в прошлом году Индонезию посетили 74 тысячи туристов из России, причем 90% из них выбрали остров Бали.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер предложил отменить упрощенный визовый режим для граждан из России и Украины. Он объяснил свое решение тем, что за последнее время получил большое количество жалоб на туристов из этих двух стран.