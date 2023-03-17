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10 минут назад

Назаров заявил о шоке от выступления Охлобыстина на митинге в Москве

Никита Бородкин

Актер Дмитрий Назаров высказался по поводу участия своего коллеги Ивана Охлобыстина в концерте-митинге на Красной площади. Как сообщает «Слово и Дело», в своих социальных сетях он признался, что был шокирован увиденным.

Назаров заявил о шоке от выступления Охлобыстина на митинге в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я открыл рот. Ваня, Ваня, Ваня! Ты чего? Какая гойда, Ваня? Одумайся! Да, это шок», — сказал Назаров.

Сам Охлобыстин не оставил публикацию незамеченной. Он отреагировал на выпад в свой адрес и напомнил сбежавшему из России Назарову об имеющемся у него звании народного артиста России. Актер пошутил, что в попытках добиться этой регалии артисту пришлось побегать «с бумагами по нужным кабинетам».

Напомним, что в январе 2023 года Назарова и его жену, актрису Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. В театре заявили, что у Назарова состоялся разговор с худруком театра Константином Хабенским, после этой беседы было принято решение об увольнении артистов.

Общество,Иван Охлобыстин,Ольга Васильева,Дмитрий Назаров,Константин Хабенский,
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