Назаров заявил о шоке от выступления Охлобыстина на митинге в Москве

Актер Дмитрий Назаров высказался по поводу участия своего коллеги Ивана Охлобыстина в концерте-митинге на Красной площади. Как сообщает «Слово и Дело», в своих социальных сетях он признался, что был шокирован увиденным.

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«Я открыл рот. Ваня, Ваня, Ваня! Ты чего? Какая гойда, Ваня? Одумайся! Да, это шок», — сказал Назаров.

Сам Охлобыстин не оставил публикацию незамеченной. Он отреагировал на выпад в свой адрес и напомнил сбежавшему из России Назарову об имеющемся у него звании народного артиста России. Актер пошутил, что в попытках добиться этой регалии артисту пришлось побегать «с бумагами по нужным кабинетам».