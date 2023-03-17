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23 минуты назад

Жителей осажденного Сталинграда приравняют к категории ветеранов ВОВ

Елена Прошина

Обладатели знака «Житель осажденного Сталинграда» будут приравнены к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Такие поправки подготовлены российским правительством в законодательство о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Жителей осажденного Сталинграда приравняют к категории ветеранов ВОВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В текущем году мы отмечаем очень значимое событие отечественной истории, которое напоминает о невероятном мужестве и силе духа нашего народа, 80 лет прошло со дня победы в Сталинградской битве - это было великое сражение», - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Премьер подчеркнул, что эти люди заслуживают наибольшего уважения поэтому государство обязано обеспечить им особое внимание. Так, благодаря поправкам, жители Сталинграда будут получать две пенсии, а также другие ежемесячные выплаты. Кроме того, в случае необходимости, им улучшат жилищные условия.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин распорядился выделить дополнительную материальную помощь для почти 50 тыс. ветеранов. Выплаты будут приурочены к 78-й годовщине победы, они составят 10-25 тысяч рублей.

Общество,Михаил Мишустин,Сергей Собянин,Правительство РФ,
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