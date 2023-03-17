Врачи МОНИКИ вытащили колосок из бронхов 14-летней девочки

«Пациентке мы выполнили бронхоскопию, которая позволила установить следующую картину: правый бронх был заблокирован инородным предметом, что вызвало гнойный бронхит. В условиях операционной при помощи эндоскопических инструментов мы извлекли инородное тело - 5-сантиметровый колосок», - отметила руководитель эндоскопического отделения МОНИКИ Елена Вакурова, слова которой передает пресс-служба.