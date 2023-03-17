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18 минут назад

В ЦБ заявили об историческом минимуме безработицы в России

Мария Иванова

В Центробанке заявили, что безработица в России обновила исторический минимум. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Безработица в России обновила исторический минимум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ЦБ подчеркнули, что на фоне частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на рабочую силу во многих отраслях растет нехватка работников.

«В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат», - отметили в Центробанке.

Эксперты ЦБ подчеркнули, что сейчас возможности расширения производства в экономике РФ значительно ограничены состоянием рынка труда.

Президент РФ Владимир Путин ранее рассказал, что в 2022 году безработица в России достигла минимального уровня в 3,7 процента (до пандемии показатель составлял 4,7 процента), а инфляция оказалась ниже прогнозируемых показателей.

Президент призвал правительство добиваться роста реальных доходов населения.

Общество,Владимир Путин,Банк России,
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