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22 минуты назад

Россиян призвали не покупать джинсы каждый сезон

Лера Букина

Вице-премьер Виктория Абрамченко обратилась к россиянам с призывом не приобретать каждый сезон новые джинсы. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 24», передает РБК.

Напомним, что вице-премьер курирует нацпроект «Экология». Журналист попросил ее рассказать о полезных экологических привычках ее семьи. Абрамченко ответила, что члены ее семьи, как и она сама, перешли к осознанному потреблению.

Она дала рекомендации тем, кто хочет внести вклад в улучшение экологии. Так, по словам вице-премьера, целесообразно перед покупкой чего-либо думать, как затем можно будет утилизировать эти товары.

«Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы!», — заявила она.

Абрамченко пояснила, что при их производстве используют слишком много воды. Она отметила, что лучше ходить долго в одних и попробовать их «реанимировать».

Ранее сообщалось, что в мире производят рекордное количество одноразовых пластиковых отходов, в основном из полимеров, полученных из ископаемого топлива.

Общество,Видео,Виктория Абрамченко,
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