Священник РПЦ: монахи Киево-Печерской лавры могут покинуть монастырь

"Судя по публикуемым видеоматериалам и сообщениям, монахи могут покинуть лавру. Так, появилось видео лаврской библиотеки, которая открыта, любой туда заходит, берет что хочет, какие-то папки, похожие на личные дела, лежат, там спокойно ходят посторонние люди, все это разбирают. Появляются многочисленные сообщения о том, что вывозятся вещи, то есть по данной ситуации может быть произведено впечатление, что братия намерена покинуть лавру. Если это так, то это весьма тревожный знак", - сказал отец Андрей.