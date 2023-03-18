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42 минуты назад

Священник РПЦ считает, что монахи Киево-Печерской лавры могут покинуть монастырь

ТАССиещё 2

Монахи Киево-Печерской лавры, судя по поступающим свидетельствам, могут покинуть монастырь; по-видимому, уже начался вывоз вещей. Об этом сказал в субботу ТАСС член Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви протоиерей Андрей Новиков, бывший в прошлом секретарем Одесской епархии УПЦ.

Священник РПЦ: монахи Киево-Печерской лавры могут покинуть монастырь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Судя по публикуемым видеоматериалам и сообщениям, монахи могут покинуть лавру. Так, появилось видео лаврской библиотеки, которая открыта, любой туда заходит, берет что хочет, какие-то папки, похожие на личные дела, лежат, там спокойно ходят посторонние люди, все это разбирают. Появляются многочисленные сообщения о том, что вывозятся вещи, то есть по данной ситуации может быть произведено впечатление, что братия намерена покинуть лавру. Если это так, то это весьма тревожный знак", - сказал отец Андрей.

В последнее время давление на Украинскую православную церковь (УПЦ) серьезно усилилось. В частности, на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра", в соответствии с которым монахи УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды.13 марта настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи не выполнят предписание покинуть монастырь по требованию музея-заповедника.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о грубейшем нарушении прав и свобод верующих на Украине со стороны киевского режима и призвал международные организации обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Общество,Реакция Кремля,Патриарх Кирилл,Андрей Новиков,РПЦ,
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