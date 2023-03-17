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43 минуты назад

Назвавший журналистов "говноедами" красноярский депутат Терехов отказался извиняться

Газета.Ruиещё 5

Депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов заявил, что он не оскорблял журналистов, а, соответственно, не намерен перед ними извиняться. Об этом депутат сказал в видеообращении в своем Телеграм-канале.

Назвавший журналистов "говноедами" депутат отказался извиняться
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По мнению Терехова, он не оскорбил «никаких журналистов», потому что журналисты красноярского «8 канала» таковыми не являются. Он назвал их «бандой шантажистов и антисемитов», которые оскорбляют и травят публичных людей в крае. Руководителя телеканала Ивана Головкина депутат обвинил в том, что тот бросает в пекло информационной войны юных девушек-журналисток. Он призвал журналистку Кристину Димову срочно уволиться с «8 канала».

«Если перед кем (чем) и следует извиниться, так это перед говном. За то, что я его сравнил с «8 каналом», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что депутат Терехов отравился мухоморами, после чего был доставлен в больницу. Терехов объяснил такое отравление приемом БАДов, содержащих в своем составе мухомор.

После своего выздоровления депутат, находившийся на заседании заксобрания, в ответ на вопрос журналистки Кристины Димовой о его самочувствии обозвал журналистов «8 канала» «говноедами».

Комиссия по депутатской этике заксобрания пока не намерена рассматривать поведение Терехова.

Общество,Денис Терехов,
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