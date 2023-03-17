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36 минут назад

Работодателей предложили простимулировать брать к себе молодежь до 18 лет

Парламентская газета

Работодателей хотят простимулировать нанимать молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, для этого с 1 января 2024 года предлагается бессрочно использовать единый пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6 процента. Соответствующие законопроекты Минтруда опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Работодателей предложили простимулировать брать молодежь до 18 лет
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Поправки планируется внести в статью 33.4 закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 427 Налогового кодекса. Уточняется, что новации подготовлены во исполнении поручений президента по итогам заседания Госсовета 29 января 2023 года.

Так, предполагается, что работодатели получат возможность отчислять страховые взносы по пониженной ставке в случае найма граждан возрастом от 14 до 18 лет по трудовым или гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг. В пояснительной записке к законопроекту о поправках в НК РФ говорится, что трудоустройство подростков является актуальной и социально значимой задачей.

«Основная проблема при трудоустройстве несовершеннолетних заключается в отсутствии экономической заинтересованности большинства работодателей принимать на работу несовершеннолетних граждан, так как издержки, связанные с оформлением трудоустройства несовершеннолетних граждан на работу, зачастую превосходят эффект от их труда», — уточняют специалисты. Новеллы призваны разрешить проблему мотивации работодателей по найму этой категории граждан.

Накануне «Парламентская газета» рассказывала, что над подобной инициативой работают также в Госдуме, о чем сообщили в Комитете палаты по молодежной политике на заседании его рабочей группы по вопросам трудоустройства, занятости и профориентации молодежи.

Общество,Минтруд России,Госдума,
18+
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