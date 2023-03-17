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1 час назад

Россиянам пообещали безвизовые турпоездки в одну исламскую республику

Lenta.ruиещё 2

Россия и Иран могут договориться о запуске безвизовых групповых турпоездок между странами. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС.

Россиянам пообещали безвизовые турпоездки в Иран
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Глава ведомства пообещал, что к реализации подобного соглашения с одной из исламских республик перейдут уже в 2023 году.

«Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян (до 50 человек на срок до 15 дней), уже согласован», — добавил он.

Решетников отметил, что интерес к работе над этим вопросом проявили более 60 субъектов, они собрали перечень из 260 компаний.

«И этот документ уже передан коллегам из Ирана. Ждем от вас аналогичный, чтобы запустить туристический обмен», — заявил министр, обращаясь к иранским коллегам.

Ранее в марте посол Ирана в России Казем Джалали уведомил, что Тегеран предложил Москве ввести безвизовый режим между двумя странами. Дипломат рассказал, что с иранской стороны уже были совершены шаги для осуществления планов по отмене виз в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что осталось дождаться позиции России.

Общество,Казем Джалали,Максим Решетников,
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