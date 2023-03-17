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32 минуты назад

В Зимбабве откроют центр изучения русского языка

Газета.Ru

Министр высшего образования, инноваций, науки и развития технологий Зимбабве Амон Мурвира заявил, что в Университете Зимбабве вскоре откроется центр изучения русского языка. Об этом информирует РИА Новости.

В Зимбабве откроют центр изучения русского языка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Будет запущен центр изучения русского центра», — указал министр.

Мурвира рассказал, что за минувшие пять лет образовательные ведомства двух стран заключили ряд важных меморандумов о взаимопонимании в сфере высшего образования, науки и технического сотрудничества, а также о взаимном признании дипломов. В их числе: соглашения с «Росатомом» о подготовке кадров в сфере ядерных технологий, соглашение между Зимбабвийским космическим агентством и «Роскосмосом», а также двусторонние договоры между российскими и зимбабвийскими вузами в рамках Российско-Африканского сетевого университета.

Он также напомнил, что многие профессора в Зимбабве учились в России и говорят по-русски, что является важным фактором в научных обменах.

Общество,Роскосмос,Росатом,
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