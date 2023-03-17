В Зимбабве откроют центр изучения русского языка

Мурвира рассказал, что за минувшие пять лет образовательные ведомства двух стран заключили ряд важных меморандумов о взаимопонимании в сфере высшего образования, науки и технического сотрудничества, а также о взаимном признании дипломов. В их числе: соглашения с «Росатомом» о подготовке кадров в сфере ядерных технологий, соглашение между Зимбабвийским космическим агентством и «Роскосмосом», а также двусторонние договоры между российскими и зимбабвийскими вузами в рамках Российско-Африканского сетевого университета.