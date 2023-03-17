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1 час назад

Оценена возможность ужесточения визовых требований для россиян в Индонезии

Lenta.ruиещё 2

В настоящее время власти Индонезии не предпринимают шагов по отмене процедуры выдачи виз по прибытии для россиян. Возможность ужесточения визовых требований для отечественных туристов ТАСС оценили в посольстве России в азиатской стране.

Оценена возможность ужесточения визовых требований для россиян в Индонезии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В диппредставительстве считают, что подобный запрет может привести к снижению российского турпотока в Индонезию, в том числе на популярный курортный остров Бали.

«Признаков того, что правительство Индонезии предпримет шаги на данном направлении, не прослеживается», — подчеркнули в посольстве.

Ранее в марте стало известно, что губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии россиянам и украинцам. По его словам, местные жители неоднократно сообщают властям, что граждане обеих стран злоупотребляют своими туристическими визами и пытаются найти работу.

Общество,Ваян Костер,
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