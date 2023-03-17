Оценена возможность ужесточения визовых требований для россиян в Индонезии

В настоящее время власти Индонезии не предпринимают шагов по отмене процедуры выдачи виз по прибытии для россиян. Возможность ужесточения визовых требований для отечественных туристов ТАСС оценили в посольстве России в азиатской стране.
В диппредставительстве считают, что подобный запрет может привести к снижению российского турпотока в Индонезию, в том числе на популярный курортный остров Бали.
«Признаков того, что правительство Индонезии предпримет шаги на данном направлении, не прослеживается», — подчеркнули в посольстве.
Ранее в марте стало известно, что губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии россиянам и украинцам. По его словам, местные жители неоднократно сообщают властям, что граждане обеих стран злоупотребляют своими туристическими визами и пытаются найти работу.