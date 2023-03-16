Депутат призвала вернуть выпускные экзамены в школы

«Совершенно очевидно, что ЕГЭ надо переформатировать, отказаться от него в пользу другой экзаменационной формы и, думаю, так и будет. Это вопрос времени. Сейчас для начала надо, на мой взгляд, отвязать выпускные экзамены от вступительных. Вывести из школьной системы. Вернуть выпускные экзамены в школы, на основании которых будет выдаваться аттестат о среднем образовании. И предоставить право проведения вступительных испытаний ВУЗам и учреждениям СПО по единым требованиям и единым экзаменационным билетам», — сказала Яна Лантратова.