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1 час назад

Депутат Лантратова призвала вернуть выпускные экзамены в школы

Ura.Ru

В первую очередь при реформе системы ЕГЭ нужно дать возможность школам проводить выпускные экзамены, а вузам — вступительные, разделив два этих понятия. Об этом заявила в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова.

Депутат призвала вернуть выпускные экзамены в школы
Фото: ТАССТАСС

«Совершенно очевидно, что ЕГЭ надо переформатировать, отказаться от него в пользу другой экзаменационной формы и, думаю, так и будет. Это вопрос времени. Сейчас для начала надо, на мой взгляд, отвязать выпускные экзамены от вступительных. Вывести из школьной системы. Вернуть выпускные экзамены в школы, на основании которых будет выдаваться аттестат о среднем образовании. И предоставить право проведения вступительных испытаний ВУЗам и учреждениям СПО по единым требованиям и единым экзаменационным билетам», — сказала Яна Лантратова.

По ее словам, Единый государственный экзамен имеет массу минусов.

Путин обозначил свою позицию по вопросу отмены ЕГЭ

«Насколько я могу судить по обращениям, которые получаю от представителей родительского и педагогического сообществ и самих учеников, ЕГЭ мало кого устраивает. И причин на то много», — отметила депутат.

Ранее в Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что этот вопрос нужно серьезно взвесить. Президент России Владимир Путин назвал главный плюс ЕГЭ. По его словам, этот экзамен дает равные возможности для детей, вне зависимости откуда они.

Общество,Яна Лантратова,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Госдума,Правительство РФ,
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