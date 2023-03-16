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57 минут назад

Синод РПЦ объявил о разрыве с новым главой Кипрской церкви

Илья Родин

Священный Синод Московского патриархата заявил о невозможности молитвенного и евхаристического общения с новоизбранным предстоятелем Кипрской православной церкви архиепископом Георгием. Об этом сообщается на официальном сайте РПЦ.

Синод РПЦ объявил о разрыве с новым главой Кипрской церкви
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что прежний глава Кипрской церкви Хризостом II скончался в ноябре 2022 года. Его место занял согласно решению иерархов архиепископ Георгий.

В патриархате уточнили, что Георгий вслед за свои предшественником продолжил поминать в молитвах руководителя украинских раскольников.

В связи с этим, Синод «констатировал невозможность» поминовения имени архиепископа, а также молитвенного и евхаристического общения как с ним, так и с теми высокопоставленными священнослужителями Кипрской церкви, которые вступили или вступят в дальнейшем в общение с раскольниками.

Напомним, что в 2018 году при поддержке украинского лидера Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея была создана Православная церковь Украины.

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Новая религиозная организация была признана иерархами Александрийской, Элладской и Кипрской церквей. Российская православная церковь ответила на признание ПЦУ разрывом отношений со всеми поместными церквями, которые ее одобрили.

Общество,Петр Порошенко,РПЦ,
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