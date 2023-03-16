Синод РПЦ объявил о разрыве с новым главой Кипрской церкви

"Новоизбранный предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Георгий вслед за своим почившим предшественником продолжил поминовение лидера украинских раскольников. Священный синод постановил констатировать невозможность поминовения имени архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также с теми иерархами Кипрской православной церкви, которые вступили или вступят в церковное общение с раскольниками", - сообщается на сайте РПЦ.