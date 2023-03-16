Эксперты заявили о связи киевского режима и украинского нацизма XX века

Специалисты Экспертного института социальных исследований приняли участие в круглом столе на тему «Украинский национализм: от нацизма первой половины ХХ века к современному неонацизму».

Фото: U.S. Army Europe Images U.S. Army Europe Images

Эксперты отметили, что современный киевский режим — преемник идеологии украинского национализма первой половины ХХ века, который фактически представлял собой одну из разновидностей нацизма.

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Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев уверен, что украинский национализм первой половины ХХ века — в чистом виде нацизм. В идеологии и практике украинского национализма, считает он, в полной мере присутствовали такие характеристики нацизма, как радикальный национализм и расизм, геноцид и этнические чистки, репрессивная и тоталитарная диктатура, парамилитарные образования, антикоммунизм и реваншизм.

«Политически и морально психологический дух, которым дышат украинские националисты бесспорно является фашистским. Кстати, на Нюрнбергском процессе представители нацистского режима прямо и четко называли украинских националистов националистическими фашистскими группировками», — рассказал он.

По его словам, нынешний киевский режим — это продолжение той политики и той идеологии, а кое в чем, например, в зверствах, они их превосходят.

Максим Григорьев сообщил, что общественным трибуналом, куда входят представители гражданского общества из более чем 26 стран мира, среди которых журналисты, юристы, представители некоммерческих организаций, опрошено более 500 пострадавших — свидетелей украинских преступлений, среди которых: убийства мирного населения из стрелкового оружия, включая женщин и детей, обстрелы мирных районов из тяжелого вооружения, масштабные минирования мирных районов городов, нападения на больницы, использование живого щита, взятие заложников.

Еще один участник дискуссии, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте России по правам человека Александр Брод также считает, что военные преступления и преступления против человечности, совершенные ВСУ и украинскими националистами в Донбассе в период с 2014 по 2021 год, получили продолжение и в последние два года.

«Среди них варварские бомбардировки жилой застройки, убийства мирных жителей, пытки, побои, издевательства над мирным населением, преследования по этническому и языковому признакам, негуманное отношение к военнопленным, репрессии против граждан, обвиненных в пророссийской оппозиции», — сообщил правозащитник.

Эти преступления, уверен он, имеют все признаки геноцида против русского и русскоязычного населения Донбасса, регионов Юга и Востока Украины.

Директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков уверен, что на создание и формирование организаций украинских националистов повлиял Запад.

«Это были организации, которые, несмотря на на их очевидное человеконенавистническое содержание, всегда поддерживали западные страны: и Австрия, и Германия, и Великобритания, и США. Те же самые страны, может, за исключением Австрии, которые сейчас активно снабжают Украину вооружением, участвуя в массовых преступлениях против мирного населения», — рассказал он.

Политолог, журналист, автор книги «Черное солнце Украины. История неонацистского движения "Азов"» (запрещенная в России террористическая организация) Алексей Кочетков уверен, что идеология и действия полка «Азов» — самое яркое доказательство расцвета неонацизма на современной Украине.

«На самом деле это действительно абсолютно четкая дистиллированная нацистская структура с абсолютно четкой идеологии, это антихристиане все сплошь. И они не беззубое неоязычество исповедуют, а по сути такую форму сатанизма, то есть это всевозможные бесчеловечные античные культы с прямым человеческим жертвоприношением», — сообщил он.

Ученый секретарь «Музея Победы» Виктор Сеничкин также считает, что современные националистические организации Украины, возродившие нацистскую идеологию, неразрывно связаны с ОУН (запрещенная в России экстремистская организация) и УПА (запрещенная в России экстремистская организация). По его словам, воглавляемый им музей иллюстрирует это. Он считает, что современные украинские националисты гораздо превзошли даже эсэсовцев, которых сложно превзойти по жестокости. В частности, он напомнил о расстрелах мирных граждан, пытавшихся перейти из осаждаемых населенных пунктов на российскую территорию. Его поражает, что эти люди для ВСУ «являются законной целью, ими прикрываются с чистой совестью, а их истребление наоборот приветствуется».

С ними согласен и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.