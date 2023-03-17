МК: спектакль с Хаматовой в Риге отменили из-за украинского языка

Спектакль с Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре «Gogolis. Nature Morte» (по повести Гоголя «Старосветские помещики») отменили из-за украинского языка, сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник в театральных кругах.
Утверждается, что в спектакле «Gogolis. Nature Morte» Улдиса Тиронса артисты должны были говорить на трех языках — русском, латышском и украинском, и ставка делалась именно на последний. Однако, уточнил собеседник издания в Риге, украинские власти могли помешать премьере.
«Все знают, что Херманис пришел на прогон за три дня до премьеры. И вроде как под давлением людей с украинской стороны сначала хотел спасти положение — убрать украинский и заменить его латышским. И, может, таким компромиссом удалось бы погасить политическое давление и выпустить спектакль», — сказал инсайдер.
Он добавил, что Хаматова не смогла бы выучить текст на латышском за три дня, и спектакль решили закрыть.
«Знаете, те, кто давно живет в Латвии, уверены, что так и должно было случиться. Ведь отношение к русским, независимо от их политических убеждений, здесь на генетическом уровне, мягко говоря, отрицательное. И то, что прежде не особо афишировалось, теперь расцвело пышным цветом», — поделился мнением собеседник издания.