МК: спектакль с Хаматовой в Риге отменили из-за украинского языка

«Знаете, те, кто давно живет в Латвии, уверены, что так и должно было случиться. Ведь отношение к русским, независимо от их политических убеждений, здесь на генетическом уровне, мягко говоря, отрицательное. И то, что прежде не особо афишировалось, теперь расцвело пышным цветом», — поделился мнением собеседник издания.