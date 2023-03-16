В Петербурге рассказали, сколько часов у них простоял памятник белому пальто

В Санкт-Петербурге на набережной Фонтанки, возле дома 132 появился памятник белому пальто. Стихийный монумент был создан арт-группой «Явь» и посвящен людям, которых хлебом не корми — дай кого-нибудь осудить. А они, естественно, «хорошие и пушистые». Символично, что «пальто» не провисело и суток. Уже вечером от него не осталось и следа...

Фото: yav_zone / VK yav_zone / VK

Середина марта, утро. Здание Александровской больницы. Прохожие, как всегда, бегут по своим делам и вдруг замечают: что-то не так. На некогда пустом пьедестале, оставшемся от памятника основателю учреждения императору Александру II, теперь красуется фигура в белом пальто!

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Первая мысль: а где голова? Потому что выше плеч ничего нет. Хотя, если подумать, она здесь и не нужна.

«Надеть белое пальто – значит осуждать другого человека с позиции сверху, — уточняется на странице авторов, — и при этом прямо или косвенно указывать, что сам носитель белого пальто ну совершенно не такой, никогда таким не был и не будет».

«Также такими никогда не будут его дети, внуки, домашние животные и т.д.», — поясняют акционисты.

Но если с этим еще более-менее понятно, со всем остальным как-то не очень. Почему, к примеру, рукава пальто завязаны как у смирительной рубашки? Или что символизирует стоящий рядом компьютерный монитор?

Ну про рукава лучше оставить без комментариев, говорит Daily Storm участница арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина. Что представляется — пусть так оно и будет.

«А про монитор расскажу, — продолжает девушка. — Он не наш. Мы не знаем, что он означает и откуда он там взялся. Когда мы пришли, он уже был, причем вмонтирован. Поэтому мы не стали его ломать».

Если про пальто, объясняет Анастасия, то оно покупалось и перешивалось специально для этой работы. И, судя по реакции прохожих, это было не зря. Люди останавливались, смеялись, фотографировались…

Пока памятник не исчез.

«Мы поставили его в 10 утра, а около 18:00 нам написали, что его уже нет, — вспоминает акционистка. — И куда его дели, я не знаю. Наверное, убрали коммунальщики или сотрудники больницы».

Арт-группа «Явь» появилась еще в 2014 году. На ее счету более сотни работ, многие из которых резко резонируют с сегодняшним временем. Это они когда-то нарисовали спасающегося от радужных человечков депутата Виталия Милонова. Они же устроили и провели акцию «Утка-мутант в Фонтанке». А теперь взялись за главный символ непогрешимости.

Мнения петербуржцев разделились.

«А что у нас, некуда деньги вложить? — спрашивает пользовательница соцсети «ВКонтакте» Светлана Барминская. — Ну так отправили бы солдатам, которые за это самое пальто, чтобы оно красовалось, воюют в окопах».

«Стирать-то будут хоть иногда?» — интересуется Masha Ilina.

«Вон пальма, а вон мужик в пальто! — переиначивает фрагмент из фильма «Джентльмены удачи» Генюсь Полешук. — А если серьезно, есть добротный постамент — и каждый из нас может создать себе нерукотворный памятник».