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31 минуту назад

Путин призвал совершенствовать систему ЕГЭ

Lenta.ru

Систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо дальше совершенствовать. К таким мерам призвал президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Путин призвал совершенствовать систему ЕГЭ
Фото: ТАССТАСС

3 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что отмена ЕГЭ в России «обсуждается и будет обсуждаться» как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло.

Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с партией «Справедливая Россия — За правду» заявил о необходимости серьезно взвесить плюсы и минусы отмены ЕГЭ.

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