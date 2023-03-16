Путин призвал совершенствовать систему ЕГЭ

Систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо дальше совершенствовать. К таким мерам призвал президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

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3 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что отмена ЕГЭ в России «обсуждается и будет обсуждаться» как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло.