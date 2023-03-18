Самые мистические места Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург не только один из самых красивых городов России, но и самый загадочный. Построенная на заре Российской Империи Петром I Cеверная столица всегда была местом притяжения гадалок, магов и других темных сил, что прислуживали высшему классу. В те времена в Санкт-Петербурге происходило множество странных событий, которые сложно назвать просто совпадением. Так, до сих пор доподлинно не известно, была ли смерть императора Павла I следствием темных пророчеств монаха Авеля. «Темные вещи» происходили не только с царственными особами, но и с простыми людьми. О некоторых из них мы можем услышать от местных жителей и гидов, которые с удовольствием расскажут о городских легендах туристам. Также Санкт-Петербург славится большим множеством мистических мест, что неразрывно связаны с тайной историей города на Неве. Издание «Комсомольская правда» составила список самых загадочных мест Северной столицы. Об этом более подробно – в галерее «Рамблера».