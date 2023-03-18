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18 минут назад

Самые мистические места Санкт-Петербурга

Александр Котлеткин

Санкт-Петербург не только один из самых красивых городов России, но и самый загадочный. Построенная на заре Российской Империи Петром I Cеверная столица всегда была местом притяжения гадалок, магов и других темных сил, что прислуживали высшему классу. В те времена в Санкт-Петербурге происходило множество странных событий, которые сложно назвать просто совпадением. Так, до сих пор доподлинно не известно, была ли смерть императора Павла I следствием темных пророчеств монаха Авеля. «Темные вещи» происходили не только с царственными особами, но и с простыми людьми. О некоторых из них мы можем услышать от местных жителей и гидов, которые с удовольствием расскажут о городских легендах туристам. Также Санкт-Петербург славится большим множеством мистических мест, что неразрывно связаны с тайной историей города на Неве. Издание «Комсомольская правда» составила список самых загадочных мест Северной столицы. Об этом более подробно – в галерее «Рамблера».

1/8 Михайловский замок – дворец императора Павла I. Российский самодержец всерьез опасался за свою жизнь, поэтому соорудил в центре Северной столицы настоящую неприступную крепость. Дворец, окруженный рвами, не смог спасти российского императора от судьбы. В ночь на 12 марта 1801 года он был зверски убит в своей спальне заговорщиками. Среди смотрителей Михайловского замка ходит легенда о призраке императора, тень которого бродит по покоям в поисках своих убийц
Фото: ТАСС
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2/8 Памятник Петру I – один из символов города Санкт-Петербурга. В самый мрачный период Отечественной войны 1812 года, когда император Александр I всерьез опасался захвата города силами Наполеона, он поручил спрятать монумент. В ту же ночь к нему во сне явился Петр I верхом на коне и произнес пророчество: «Покуда я на месте, моему городу нечего опасаться». Позже основатель города «оживал» в нескольких произведениях российских писателей. В поэме Пушкина «Медный всадник» он гнался по улицам города за своей жертвой, пока не настиг ее. Петербуржцы уверены, что Петр I до сих пор защищает город от захватчиков
Фото: РИА Новости
3/8 Дворец князей Юсуповых вошел в историю как место убийства духовного наставника императорской семьи Григория Распутина. Сначала его попытались отравить, угостив пирожными с ядом, затем Феликс Юсупов выстрелил в него из пистолета в грудь в упор. Несмотря на ранение, фаворит императора набросился на молодого князя и чуть не задушил его. Ошеломив заговорщиков, Распутин попытался сбежать из дворца. Во время погони он получил еще три огнестрельных ранения в спину и лишь последняя пуля, которая попала ему в шею, сбила беглеца с ног. Духовного наставника Романовых связали и утопили в Неве недалеко от Каменного острова. Сейчас в Юсуповском дворце находится экспозиция с восковыми фигурами с места гибели Григория Распутина. Смотрители говорят, что ночью в многочисленных зеркалах здания можно увидеть бородатое безумное лицо фаворита императора Николая II
Фото: РИА Новости
4/8 Еще одним символом мистического Петербурга стали сфинксы. Они были созданы в XIV веке до н. э. во времена правления фараона XVIII династии Аменхотепа III и перевезены в Северную столицу в 1832 году. По легендам, на скульптурах начертаны заклинания темных жрецов древнеегипетского культа. Сфинксам запрещено смотреть в глаза, смельчакам, которым на это отважились, грозят большие неприятности в будущем
Фото: РИА Новости
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5/8 Дом княгини Натальи Петровны Голицыной в народе называют домом Пиковой дамы. Княгиня жила в эпоху Екатерины II, входила в ближний круг императрицы и обладала огромным влиянием не только в России, но и в Европе. Именно Голицина стала прообразом повести Александра Пушкина «Пиковая дама». Считается, что на закате жизни к княгине явился призрак черного офицера, который увел женщину в могилу. Местные жители до сих пор видят призрак Голициной в одном из окон ее бывшего дома
Фото: Wikipedia commons
6/8 В середине XIX века зажиточный купец Николай Брусницын построил на Кожевенной линии Васильевского острова один из самых роскошных особняков в Петербурге. В одну из комнат поместья предприниматель повесил необычное зеркало, которое он приобрел на аукционе. С тех пор на его семью обрушились несчастья. Все кто смотрел в зеркало, заболевали или даже умирали. После того как из жизни ушла внучка купца, а его любимая служанка сошла с ума, зеркало убрали с глаз долой. Говорят, оно принадлежало самому графу Дракуле
Фото: Wikipedia commons
7/8 На пересечении канала Грибоедова и Крюкова канала около Никольского собора находится уникальное место, которое в народе прозвали Семимостьем. Как можно догадаться, отсюда видно сразу семь мостов города: Пикалов, Ново-Никольский, Красногвардейский, Старо-Никольский, Могилевский, Смежный и Кашин. Считается, что если загадать здесь желание, то оно обязательно сбудется. Нужно только прийти в это место 7 июля в 7 часов вечера
Фото: 123rf.com
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8/8 Елагин дворец – одна из летних императорских резиденций. Как перешептывались жители города той эпохи, Обер-гофмейстер Екатерины II Иван Елагин по ночам проводил там различные магические ритуалы. Ходят легенды, что под дворцом находится запутанный лабиринт, где устраивали сходки участники тайного общества масонов
Фото: РИА Новости
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