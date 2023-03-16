"Легион "Свобода России" признали террористической организацией

После решения Верховного суда лица, принимающие участие в деятельности организации, будут привлекаться к уголовной ответственности за содействие терроризму. Уголовному наказанию подлежит пособничество и финансирование "Легиона", склонение, вербовка новых участников, а также несообщение в правоохранительные органы о преступлении тернаправленности.

Согласно материалам дела, украинское военизированное формирование "Легион "Свобода России" было создано в марте 2022 по указанию Владимира Зеленского как проект по вербовке добровольцев из числа антироссийски настроенных граждан России для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Конечной целью своей деятельности модераторы указанного формирования считают децентрализацию Российской Федерации, создание армии из числа граждан РФ в целях ее дальнейшего использования для свержения действующей власти и подрыва основ конституционного строя, совершение терактов на территории России.