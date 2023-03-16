Шмелева заявила, что разные сроки подготовки являются основой гибкости системы образования

"Мы должны, конечно, ориентироваться на запросы, которые консолидированы по отношению к развитию науки и технологий, возможности их применения, - сказала Шмелева. - Разные сроки подготовки, они всегда были и будут, и это, наверно, основа гибкости системы. Теперь вопрос, как эти уровни будут называться и как эти уровни будут развиваться".