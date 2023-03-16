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43 минуты назад

Шмелева заявила, что разные сроки подготовки являются основой гибкости системы образования

ТАСС

Разные сроки подготовки специалистов находятся в основе гибкости системы образования. Об этом в четверг в ходе прямой линии заявила председатель совета федеральной территории Сириус, руководитель одноименного образовательного центра Елена Шмелева.

Шмелева заявила, что разные сроки подготовки являются основой гибкости системы образования
Фото: ТАССТАСС

Президент Владимир Путин в феврале предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Эта система должна представлять собой синтез лучших практик советской системы и последних десятилетий, а переход к ней должен быть плавным и продуманным до мелочей.

"Мы должны, конечно, ориентироваться на запросы, которые консолидированы по отношению к развитию науки и технологий, возможности их применения, - сказала Шмелева. - Разные сроки подготовки, они всегда были и будут, и это, наверно, основа гибкости системы. Теперь вопрос, как эти уровни будут называться и как эти уровни будут развиваться".

Такой подход, по словам руководителя образовательного центра, позволит провести некую ревизию образовательных программ, которые "застыли", которые перестали быть актуальными.

"Возможность пересмотреть программы, которые традиционно длились <…> от четырех до шести лет. И разные направления подготовки так и будут структурированы. Но содержание во многом благодаря текущему процессу мы пересмотрим. И научные, и технические разработки мы надеемся, в том числе благодаря и университету "Сириус", и работе, которую мы ведем, станут доступны не по возрасту, а по знаниям", - отметила Шмелева.

В декабре 2020 года президент РФ подписал закон о федеральной территории Сириус в Краснодарском крае. Этому предшествовало создание в 2019 году по поручению главы государства научно-технологического университета "Сириус" для поддержки и развития талантов.

Общество,Елена Шмелева,Владимир Путин,
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