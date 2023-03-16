Власти Мозамбика отменили визы для граждан из 28 стран, в том числе России. Нововведение касается туристических и деловых поездок. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом, оформлять визы для въезда в это африканское государство теперь не требуется гражданам Бельгии, Великобритании, Ганы, Германии, Дании, Израиля, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Китая, Кот-д'Ивуара, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Португалии, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сингапура, США, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Ранее сообщалось, что российские власти разрабатывают способы, которые позволят гражданам путешествовать в государства Африки и Азии. Согласно данным туристических порталов, россияне хотели бы отдохнуть в Мозамбике, Маврикии и Танзании. Туристы хотят туда ехать за новыми эмоциями и опытом.