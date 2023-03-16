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24 минуты назад

Мозамбик отменил визы для россиян

Елена Прошина

Власти Мозамбика отменили визы для граждан из 28 стран, в том числе России. Нововведение касается туристических и деловых поездок. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом, оформлять визы для въезда в это африканское государство теперь не требуется гражданам Бельгии, Великобритании, Ганы, Германии, Дании, Израиля, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Китая, Кот-д'Ивуара, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Португалии, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сингапура, США, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Ранее сообщалось, что российские власти разрабатывают способы, которые позволят гражданам путешествовать в государства Африки и Азии. Согласно данным туристических порталов, россияне хотели бы отдохнуть в Мозамбике, Маврикии и Танзании. Туристы хотят туда ехать за новыми эмоциями и опытом.

По данным исследования сервиса SuperJob, больше всего россиян свой летний отпуск планируют провести в путешествии по России. Среди популярных направлений - Крым, Краснодарский край, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург. Только 4% опрошенных намерены выехать заграницу, в основном, в Турцию и Тунис.

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