Жители Ленобласти смогли увидеть северное сияние

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии с видами северного сияния, которое полыхало в Ленобласти в ночь на 16 марта. В звездном небе играли невероятно яркие оттенки зеленого, желтого, красного и фиолетового.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Особенно впечатляющие картины удалось запечатлеть мастерам фотосъемки возле маяка Вуохенсало на берегу Ладожского озера, в Кронштадте, на Финском заливе, в Выборге.

Как советуют бывалые охотники за Северным сиянием, отслеживать его появление можно по графикам солнечной активности. И при смене погоды, когда приходит антициклон. В ночные часы нынешней ночью после теплого дня стоял "минус".