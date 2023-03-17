Актриса Зудина назвала бредом слова Назарова о Табакове

Вдова Олега Табакова, народная артистка России Марина Зудина в беседе с «Аргументами и фактами» прокомментировала критические высказывания покинувшего Россию актера Дмитрия Назарова в адрес ее супруга.

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По словам Зудиной, она еще не успела ознакомиться с соответствующим интервью Назарова, но подавать в суд не будет.

«Ну может быть, он что-то и сказал, потом еще какую-то хрень скажет. Даже вообще без комментариев! Я не опускаюсь до такого», — сказала она.

Кроме того, Зудина прокомментировала то, что Назаров мог намекать на некорректное поведение Табакова по отношению к молодым актрисам.

«А в следующий раз он скажет, что и молодых людей», — парировала она.

Также актриса выразила сожаление, что ей приходится комментировать подобные сплетни «уровня ниже плинтуса», сказав, «это пошло, низко», «неинтересно».

«Прямо отмыться хочется», — заключила звезда.

Покинувший Россию актер Дмитрий Назаров в интервью журналисту Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) заявила, что когда он служил в МХТ имени Чехова, где художественным руководителем был народный артист СССР Олег Табаков, тот порой якобы совершал нелицеприятные действия.

«Да, он совершал некие поступки, о которых даже люди знать не знают. Внутритеатральные, в своей школе, где он преподавал», — уточнил он.