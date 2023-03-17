В России за сутки госпитализировали 1530 человек с коронавирусом

В России за сутки в больницы попали 1530 человек с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 1403 пациента с COVID-19.
Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Вместе с этим за 24 часа в стране выявили 12 915 новых случаев заболевания коронавирусом.
Выписали в связи с выздоровлением 12 149 пациентов.
За сутки от последствий коронавируса скончались 35 человек.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.