В России за сутки госпитализировали 1530 человек с коронавирусом

В России за сутки в больницы попали 1530 человек с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 1403 пациента с COVID-19.

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Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Вместе с этим за 24 часа в стране выявили 12 915 новых случаев заболевания коронавирусом.

Выписали в связи с выздоровлением 12 149 пациентов.

За сутки от последствий коронавируса скончались 35 человек.