Совет министров Мозамбика с 14 марта ввел безвизовый режим для туристов с низким риском нелегальной иммиграции из 28 стран, включая Россию . Об этом сообщается на сайте министерства экономики и финансов республики.

Теперь россияне могут находиться в пляжной африканской стране до 30 дней с возможностью продления еще на 60 дней. Для въезда путешественникам необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до прилета и оплатить сбор.