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1 час назад

Пляжная африканская страна ввела безвизовый режим для туристов из России

Lenta.ru

Совет министров Мозамбика с 14 марта ввел безвизовый режим для туристов с низким риском нелегальной иммиграции из 28 стран, включая Россию. Об этом сообщается на сайте министерства экономики и финансов республики.

Теперь россияне могут находиться в пляжной африканской стране до 30 дней с возможностью продления еще на 60 дней. Для въезда путешественникам необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до прилета и оплатить сбор.

Также разрешительные документы на въезд больше не понадобятся туристам из Бельгии, Великобритании, Ганы, Германии, Дании, Израиля, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Китая, Кот-д'Ивуара, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Португалии, Саудовской Аравии, Сенегала, Сингапура, США, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Ранее стало известно, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами. Проработка проектов документов ведется с Анголой, Вьетнамом, Индией, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

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