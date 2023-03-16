Операторы связи на новых территориях оформят IP-адреса на российские

Минцифры РФ поручило операторам связи на новых территориях России, которые включают в себя ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, к 15 марта 2023 года переоформить используемые пользователями IP-адреса на российские. Об этом в четверг сообщают "Ведомости" со ссылкой на сотрудников телекомоператоров, работающих в республиках.

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Газета разъясняет, что RIPE NCC является некоммерческой организацией, занимающейся выделением и регистрацией IP-адресов для операторов в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. В свою очередь, MaxMind отображает сведения о географическом местоположении IP-адресов пользователей.

"Как нейтральная организация, мы заботимся только о точной регистрации законного владельца этих ресурсов. У нас нет никакой роли или интереса в том, чтобы занимать позицию в отношении того, в какой стране они [ресурсы] базируются", - сказал изданию представитель RIPE NCC Марко Шмидт.

Целью ассоциации является предоставление услуг операторам в этих регионах, добавил он и уточнил, что для совершения обновления полей страны в базе данных нужно иметь доступ к учетной записи.

При этом у MaxMind мнение противоположное. Менеджер команды сказала "Ведомостям", что IP-адреса, привязанные к пользователям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, относятся к Украине, и на данный момент у компании нет намерений пересматривать GeoNames для IP-адресов, расположенных в новых регионах РФ.